OM: Rami remis pour défier Amiens ?

Le ween-end prochain, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueillera Amiens au stade Vélodrome. Et pour cette échéance, Rudi Garcia pourrait voir revenir dans son groupe le champion du monde Adil Rami, blessé à une cuisse depuis la mi-janvier.

Le défenseur central pourrait donc postuler à une place dans le onze de départ, ce alors que le duo composé de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car a offert quelques garanties au coach phocéen en l'absence de l'ancien Lillois. "Je me sens mieux. Je pense que ça va aller pour ce week-end. Il faut faire étape par étape, être le plus performant possible pour retrouver ma place de titulaire, et derrière enchaîner les victoires avec l’équipe", a commenté l'intéressé sur RMC Sport.