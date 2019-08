Désormais à l’Olympiakos, Mathieu Valbuena continue de garder un œil sur l’OM, où il a évolué de 2006 à 2014. Et ce qu’il voit actuellement le déçoit énormément. "Aujourd’hui, les supporters sont désabusés. Ce n'est pas possible de voir que Marseille n'a plus de ferveur, a-t-il regretté jeudi sur les ondes de RMC Sport. Il faut de la personnalité pour jouer à Marseille. Quand j'y jouais, tout n'était pas rose mais il y avait de la personnalité. Là, il y a trop de manques."