OM: Pour Gallas, Garcia n'est pas le seul fautif

L'Olympique de Marseille, de nouveau battu par Lyon, dimanche, à l'occasion de la 36e journée de ligue 1 (0-3), végète à la 6e place du championnat et reste sur 3 matches sans victoire. Des résultats décevants qui empêcheront l'OM de disputer une compétition européenne la saison prochaine.

Pour William Gallas, ancien joueur olympien entre 1997 et 2001, l'entraîneur marseillais, Rudi Garcia, n'est pas l'unique fautif. "C’est l’un des fautifs, oui. Parce que c’est lui l’entraîneur, c’est lui qui doit orienter son équipe vers la victoire, vers la qualification. Après, vous avez les dirigeants. Est-ce que Garcia a eu les joueurs qu'il voulait ? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas dans le club. Quand vous travaillez dans un club, vous êtes dans un bateau et vous avez un capitaine, vous avez les personnes qui travaillent autour pour que le bateau avance. Et malheureusement, le bateau n’a pas avancé [...] Les fautifs, ce sont les dirigeants et les joueurs aussi. Parce qu’il ne faut pas oublier que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, ce sont les joueurs qui font les prestations", a affirmé Gallas pour Onze Mondial. L'ancien défenseur central estime qu'un réel travail reste à faire à l'OM pour accéder à la Ligue des champions.