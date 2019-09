OM-Perrin: ''Tout le monde a gueulé à la mi-temps''

Alors que l’OM, rapidement mené au score par Rennes, a finalement pris un point (1-1), dimanche soir, au Stade Vélodrome, Lucas Perrin, le jeune défenseur de l’OM, est revenu sur les mots compliqués d’André Villas-Boas à la pause.

"On a eu une première mi-temps compliquée. Tout le monde a gueulé à la mi-temps, on s'est dit nos quatre vérités et c'est reparti. On a poussé, on a poussé", a raconté le joueur sur Canal+.

En l’absence de Boubacar Kamara et Alvaro Gonzalez, le joueur formé au club, 20 ans, a enchaîné deux titularisations. "Je suis content de ma première au Vélodrome mais ça aurait été mieux avec la victoire", conclut-il.