OM: Opération confirmée pour Thauvin

La mauvaise nouvelle est de taille pour l'Olympique de Marseille, son entraîneur André Villas-Boas, et le principal intéressé. Victime d'un problème à une cheville, Florian Thauvin s'apprête à subir une intervention chirurgicale. Seul bémol, et non des moindres pour celui qui n'a joué que quelques minutes cette saison face à l'AS Saint-Etienne (1-0), cette opération le privera de terrain pour de longues semaines.

"Florian Thauvin a été victime d'une blessure accidentelle de la cheville en match il y a environ 4 mois et demi. Ce type de lésion, de petite taille, très localisé, permet d'ordinaire de reprendre suite à des soins et un repos adaptés. Sa progression actuelle lui a permis de revenir dans le groupe mais le joueur ressent toujours une gêne. Afin de pouvoir revenir à 100% de ses capacités, Florian et l’Olympique de Marseille ont décidé de réaliser une petite intervention (arthroscopie) dans les jours qui viennent. Sa durée d’indisponibilité devrait s’étaler jusqu’à la trêve hivernale", précise un communiqué officiel des Phocéens.