OM-Mandanda: "On a montré de la combativité"

Steve Mandanda est un capitaine heureux. Le gardien de l’OM savoure la victoire décrochée par ses coéquipiers sur la pelouse de Nice (1-2), mercredi soir en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Le tout premier succès des Marseillais cette saison en championnat.

"C’était important pour nous de gagner ce soir, on réalise un début de saison mitigé, a-t-il réagi au micro de Canal+. Ce n’était pas un très beau match mais on a montré de la combativité et je pense qu’on aurait pu plier le match plus tôt, on a eu les occasions pour."

"C’est bien d’avoir tenu la victoire jusqu’au bout, a-t-il ajouté. Cette saison sera compliquée, on le sait. On a un groupe réduit mais on est solidaire dans la difficulté, sur et en dehors du terrain. Maintenant, on a un match important qui nous attend dimanche (contre Saint-Etienne au Vélodrome, ndlr)."