OM: Mandanda blessé à la cuisse  

Plus affûté que jamais après avoir passé une partie de ses vacances à Merano, une ville thermale réputée en Italie afin de suivre une cure d'amincissement, Steve Mandanda n’a pas encore participé au moindre entraînement collectif de l’OM depuis l’arrivée du groupe en Angleterre.

Selon L’Equipe, le portier de 34 ans souffre d'une blessure musculaire à la cuisse. Il devrait donc une fois de plus laisser sa place dans le but phocéen ce dimanche (à 16h00), alors que la troupe d’André Villas-Boas défie les Glasgow Rangers. Toutefois, le champion du monde pourrait reprendre un entrainement plus poussé à partir de la semaine prochaine.