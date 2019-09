OM-Lopez: "Un match abouti"

Maxime Lopez est satisfait de la prestation de l'Olympique de Marseille, vainqueur dimanche soir de Saint-Etienne (1-0) en Ligue 1.

"On a fait un match abouti ce soir. Ça a été très intense, on a fini sur les rotules. On a tout donné mais en même temps quand on a ça derrière nous (le Vélodrome, ndlr) on est obligé de tout donner, a réagi le milieu marseillais sur Canal+. Il nous a manqué un deuxième but mais c'est aussi une belle équipe en face. C'était un très beau match."

Lopez a par ailleurs souligné l'apporte des deux recrues estivales de l'OM. "Il y a deux nouveaux joueurs qui s'acclimatent très bien. "Pipa" (Benedetto) qui marque d’entrée et Alvaro (Gonzalez) qui fait un match exceptionnel. L'équipe est bien, on a enchaîné deux victoires."