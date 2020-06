Cette fois, les rumeurs ont de bonnes chances de se tasser définitivement. Alors qu’il était longtemps question qu’un richissime saoudien s’installe à la tête de l’OM en rachetant le club à Franck McCourt, il s’avère qu’il n’y a pas une once de vérité dans ce qui a été avancé par les médias. Al-Walid Ben Talal, à qui on prêtait un intérêt croissant envers le prestigieux club phocéen, ne pense pas et n’a jamais pensé débarquer du côté du Vélodrome. Le quotidien La Provence a pu se renseigner auprès de ses proches et ces derniers se sont montré catégoriques sur le fait qu’il n’existe aucune manœuvre de ce type en cours.

🔴Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient autour d'une cession prochaine du club olympien. Une chose est sûre : le milliardaire saoudien ne fait pas partie des courtisans #OM #TeamOM #VenteOM

https://t.co/GQxdl2F3im

— La Provence OM (@OMLaProvence) June 5, 2020



« Il n'aime pas le football ! Frank McCourt ne veut pas vendre le club et, si c'était le cas, Al-Walid ne l'achèterait pas. Je vous le répète : Al-Walid est une rumeur infondée », affirme-t-on fermement dans l’entourage de l’homme d’affaires. Ce n’est donc pas demain la veille que Marseille passera sous pavillon saoudien et se calquera sur le modèle du rival parisien. D’autant que le prince hériter Mohamed Ben Salman n’a, lui non plus, aucune intention de se lancer dans un tel projet. « Il a suffisamment d'emmerdes pour ne pas se mettre dans le foot », a indiqué un expert de la région au quotidien provençal.