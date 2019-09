OM: Le coup de gueule de Villas-Boas

L’OM disputera son 3e match de la saison à 17h30, samedi après-midi, contre Montpellier, au Stade Vélodrome, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Un horaire que n’apprécie guère André Villas-Boas.

"Je suis très énervé avec le coup d’envoi du match à 17h30. Ça va être très difficile pour tout le monde. Pour Montpellier et Marseille, on est habitué à jouer avec cette chaleur, mais je pense que les équipes du Sud méritent un peu de respect. On n’aime pas jouer avec cette chaleur mais on verra", a lancé le coach portugais en conférence de presse, jeudi.

Pour "AVB", les Phocéens auront un "match très difficile" face à une équipe de Montpellier d’une "qualité extraordinaire" car "bien placée" et "difficile à battre". Dimitri Payet et ses coéquipiers "vont peut-être attendre de petites erreurs pour entrer dans la surface adverse".