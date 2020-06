OM : Le club rend hommage à l'une de ses légendes

Esplanade Ganay rebaptisée Gunnar ANDERSSON 👍💙👏👏👏 pic.twitter.com/U0XFyDbEGy

Un hommage en septembre dernier déjà

C’est ce mardi matin que quelques fidèles de l’Orange Vélodrome se sont rendu compte d’une petite nouveauté. En effet, une plaque a été posée derrière la tribune Ganay de l’enceinte marseillaise, afin de renommer cet espace : « esplanade Gunnar Andersson », en hommage à l'ancien joueur de l'OM. Cette légende de l’Olympique de Marseille est, tout bonnement, le meilleur buteur du club phocéen, avec un total de 194 buts en 220 matchs disputés, toutes compétitions confondues.Le 30 septembre dernier, le club avait déjà rendu hommage à son ancien buteur suédois, lors du match OM - Stade Rennais. À l’occasion de l'anniversaire des 50 ans de sa mort, ses enfants et petits-enfants avaient été invités à assister à la rencontre. Ils avaient pu ainsi admirer le magnifique tifo en son hommage et déployé dans le virage sud de l’Orange Vélodrome. Le lendemain, « La Vieille Garde » , un groupe de supporters locaux, avait apposé une plaque symbolique sur le lieu de son décès, non loin de la célèbre enceinte du boulevard Michelet. Elle avait été retirée quelques jours plus tard. La municipalité avait fait savoir que le souvenir du Suédois serait rapidement pérennisé. C’est désormais fait, et l’ombre de Gunnar Andersson continuera à planer au-dessus de l’Orange Vélodrome, les soirs de match.