OM : Koke dans de sales draps

Dans le cadre d'une enquête d'envergure sur un trafic de drogue, les autorités espagnoles ont arrêté une vingtaine de personnes mardi matin dans la ville d'Estepona (Andalousie) parmi lesquelles figuraient un certain Koke selon le média local Diariosur. Joueur de football désormais à la retraite, Koke a évolué à l'OM entre 2004 et 2006 et avait achevé sa carrière en 2016, du côté de l'Aris Salonique après un vaste tour du monde des clubs, qui l'avait notamment conduit au Houston Dynamo (Etats-Unis), au FK Bakou (Azerbaïdjan),ou encore au North East United FC, en Inde.

Koke le cerveau de l'affaire ?

Une tonne de haschich a été découverte lors de son arrestation après des perquisitions des autorités ce mardi ainsi que des armes et de grosses sommes d'argent. Koke,6 buts en 32 matchs de L1 à l'OM, est né et a été formé à Malaga. Le club phocéen s'était offert ses services un chèque de 700.000 euros à Malaga en 2004.