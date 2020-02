OM : Gonzalez trolle l'OL

De passage en conférence de presse avant « l’Olympico » prévu en Coupe de France, le défenseur espagnol a l’air très motivé à l’idée de défier l’OL : « Depuis le premier jour, j’ai remarqué cette ambiance très chaude. Pour moi il n’y a qu’un seul olympique et c’est l’OM. Nous essaierons de montrer sur le terrain que ce ne sont pas que des paroles en l’air et que nous sommes les plus forts. Je crois que cela va être un match intéressant. Ce sera un match dur et intense. Nous devons jouer de la meilleure façon possible pour gagner. Ce sera difficile mais l’équipe est en confiance. Nous aimons ce type d’affiches. Être en demi-finale de Coupe et deuxième de Ligue 1 ce sera bien pour la fin de saison » a -t-il indiqué devant les médias ce lundi.

Alvaro Gonzalez dévoile les objectifs de Marseille

Alvaro Gonzalez n’a pas encore perdu avec l’OM et espère que cette série va s’éterniser : « Le porte bonheur ? C’est certain que je n’ai pas encore perdu. J’espère juste qu’à la fin notre objectif, la qualification en Ligue des champions, sera atteint. C’est le plus important. Après chaque match je reçois des messages d’amis, de proches, et de plein de monde. Il y a parfois quelques blagues après les victoire. Un jour je perdrai mais je souhaite que cela soit le plus tard possible. À titre personnel, être si bien accueilli dans un nouveau pays c’est très bien ».