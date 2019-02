OM-Germain: "La présence de Mario sur le terrain m'aide"

Valère Germain assume, il vit les moments les plus compliqués de sa carrière: "En termes de statistiques, oui c'est le cas, mais j'essaie de faire les efforts défensifs pour l'équipe comme contre Caen", a-t-il déclaré en conférence de presse ce jeudi. Mais il l'affirme, il n'a jamais pensé à quitter Marseille: "Je pense encore pouvoir apporter à ce groupe."

Depuis plusieurs matches, le Français se montre à son avantage: "J'ai eu une discussion avec le coach après l'arrivée de Balotelli et il m'a dit qu'il comptait toujours sur moi." Et de poursuivre sur l'influence positive de l'Italien: "Il est vrai que la présence de Mario sur le terrain m'aide, on décroche tous les deux, on aime prendre la profondeur, sur le papier il y a des complémentarités évidentes."

L'attaquant français, qui n'a plus marqué depuis le 26 septembre dernier et la réception de Strasbourg (3-2), espère retrouver le chemin des filets au plus vite. Un but qui pourrait être le déclic définitif pour enfin lancer la saison de l'Olympien.