OM: Garcia n'aligne que 2 défenseurs

Marseille ponctue sa difficile saison au Vélodrome contre Montpellier, ce vendredi lors de la dernière journée de Ligue 1. Un match où l'OM doit affronter une pénurie en défense. Avant de passer la main, Rudi Garcia aligne donc Luiz Gustavo en charnière centrale et Lucas Ocampos au poste de latéral gauche. Seuls Duje Caleta-Car et Hiroki Sakai sont de vrais défenseurs de métier.

Yohann Pelé garde la cage, Steve Mandanda étant relégué sur le banc. Kevin Strootman et Maxime Lopez sont associés au milieu avec Morgan Sanson meneur de jeu. Florian Thauvin et Dimitri Payet sont positionnés sur les ailes et Valère Germain en pointe. Mario Balotelli doit se contenter du banc de touche. Les Olympiens doivent l'emporter pour doubler les Héraultais et terminer cinquièmes.