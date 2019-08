OM: Carvalho évoque la pression des supporters

Après un début de saison difficile (1 nul, 1 défaite, 0 but marqué), l'OM bénéficie de quelques jours de préparation en plus avant d'affronter Nice, ce mercredi (21h). L'occasion pour le nouvel adjoint Ricardo Carvalho de parler de la pression mise par les supporters.

Pour le quotidien La Provence, l'ancien joueur de Porto et Monaco a évoqué les attentes des Marseillais autour de leur équipe. "Oui lorsque je croise des supporters en ville, je leur dis qu'il faut commencer à gagner. Mais ils me préviennent déjà que si on ne gagne pas à Nice, ça va être difficile contre Saint-Étienne ! Je leur dis 'doucement'", déclare-t-il amusé mais compréhensif. "Non, mais tout le monde veut que l’OM gagne. Je préfère avoir ce type de pression plutôt que de ne pas en avoir du tout !"

La semaine prochaine s'annonce cruciale pour l'OM, autant sur le terrain qu'en coulisse. En cas de mauvais résultats contre Nice et Saint-Etienne, et d'un mercato non abouti, l'atmosphère pourrait devenir délétère à la Commanderie.