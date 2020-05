L'arrêt du football engendré par la pandémie de coronavirus a instauré l'augmentation des lives sur Instagram pour les joueurs. A l'Olympique de Marseille, par exemple, Dario Benedetto et Alvaro Gonzalez ont pu converser Lukas Peros, de la série La Casa de Papel. Dimitri Payet a été évoqué et le buteur argentin du club phocéen l'a couvert d'éloges.

Payet, la clé pour l'OM selon Benedetto

« C'est un joueur clé pour le club, essentiel pour l'équipe. On lui fait la passe, parce qu'on sait qu'il est capable de tout ! Il va tout faire pour gagner, soit en marquant lui-même, soit en faisant une passe décisive. Il fait jouer toute l'équipe. C'est un joueur complet. Quand il est sur le terrain, tout le monde joue avec lui, les défenseurs, les milieux, les attaquants. Il ne lâche rien. sans lui, ce n'est pas le même match », a expliqué Benedetto à propos de Payet, auteur de douze buts et six passes décisives cette saison avec l'OM.