OM: Benedetto évoque son état physique

Officiellement recruté par l’OM, lundi, pour 14 millions d’euros, Dario Benedetto a été présenté à la presse et a été questionné sur son état physique.

"Je me sens bien, je me sens très bien, j’ai une tension au ligament interne qui m’a fait rater un jour d’entraînement", a d’abord expliqué l’ancien avant-centre de Boca Juniors, blessé à la cheville droite il y a deux semaines. Avant de préciser: "si tout se passe bien, je vais commencer l’entraînement au plus vite. Pour le premier match, on ne prendra pas de risque, mais pour le deuxième, je peux commencer normalement avec l’équipe si le coach en décide".

Le président Jacques-Henri Eyraud a assuré que le staff médical avait "pris son temps" pour voir si "tout allait bien" lors de la visite médicale du joueur.