OM: Alvaro n’a pas compris Mandanda sur le but lyonnais…

Alors que l’OM menait 2-0 à la mi-temps (score final: 2-1), dimanche soir, l’OL s’est relancé avec un but de Moussa Dembélé (59e), qui a marqué de la tête alors qu’Alvaro Gonzalez n’est pas intervenu. Le défenseur n’a pas compris ce que lui a crié Steve Mandanda sur ce centre de Bertrand Traoré.

"Alvaro, entre le français et l'espagnol il a un peu plus de mal, malheureusement il comprend laisse au lieu de dégage... Aujourd'hui, c'est sans conséquence donc tant mieux, mais c'est clair qu'il va falloir qu'on rectifie ça parce que ça peut être plus difficile dans certains matches", a expliqué le gardien de but au Phocéen.

Il y a deux semaines, sur un but du PSG, lors du Clasico au Parc des Princes, c'est Boubacar Kamara qui avait laissé le ballon à un Mauro Icardi qui lui avait crié "quelque chose", comme l’a avoué l’attaquant argentin.