OM: Alvaro Gonzalez, le porte-bonheur

De retour de blessure, samedi, à l’occasion de la réception du Losc, Alvaro Gonzalez s’est une nouvelle fois montré à son avantage. Une belle prestation qui a participé à la victoire de l’Olympique de Marseille (2-1).Un résultat qui rappelle l’importance du défenseur espagnol. Depuis son arrivée à l’OM et si on n'excepte les huit minutes passées sur la pelouse face à Montpellier (1-1) avant de se blesser, le joueur prêté par Villarreal compte en effet quatre victoires et un nul, le club phocéen affichant donc une moyenne de 2,6 points par match. Sans lui, ce ratio tombe à 0,8 point par match avec une victoire, deux nuls et trois défaites en six matches.