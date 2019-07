C’était la reprise ce lundi matin à la Commanderie. Pour l’occasion, les internationaux manquaient évidemment à l’appel, mais les grands animateurs présumés du mercato phocéen, eux, étaient bien présents - à l’image de Luiz Gustavo, Lucas Ocampos, Morgan Sanson, Dimitri Payet ou Maxime Lopez. Des retours de prêts tels que Saif-Eddine Khaoui, Grégory Sertic et Christopher Rocchia garnissaient également les rangs des troupes désormais dirigées par André Villas-Boas.

Une absence pourtant était notable et remarquable : celle d’Adil Rami, qui n’a pas joué cet été avec les Bleus et devait être concerné donc par cette rentrée du 1er juillet. Et pour cause. L’intéressé fait l’objet d’une procédure disciplinaire, annonce ce jour L’Equipe. RMC va plus loin dans le détail, révélant que le champion du monde aurait reçu il y a quinze jours un courrier lui signifiant sa mise à pied jusqu’au 9 juillet. Le tout assorti d’une convocation pour un entretien préalable à un licenciement.

Si les motivations de cette procédure ne sont pas encore connues, l’OM prend soin de préciser que la décision du directoire est antérieure aux récents déboires extra-sportifs du défenseur, lequel s’est dernièrement séparé de sa compagne Pamela Anderson. En interne, il se dit que Jacques-Henri Eyraud n’aurait pas apprécié le comportement de l’ancien Sévillan et Milanais en fin de saison dernière. Et notamment sa présence à Monaco, en marge du Grand Prix de F1, tandis que ses coéquipiers disputaient leur ultime match de championnat.