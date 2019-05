Comme annoncé depuis plusieurs jours déjà, l'Olympique Lyonnais s'appuiera la saison prochaine sur Juninho Pernambucano en qualité de directeur sportif, et sur Sylvinho à la tête de l'équipe première. Les deux Brésiliens sont arrivés entre Rhône et Saône, et seront officiellement présentés à la presse ce mardi, à partir de 15 heures.