OL: Sans le capitaine Denayer à Amiens

Sylvinho a dévoilé la composition du groupe lyonnais qui se déplacera vendredi, à Amiens (20h45), dans le cadre de la 5e journée de L1 avec la nécessité de réagir après un revers à Montpellier (1-0) et un nul à domicile contre Bordeaux (1-1).

Déjà privés de Youssouf Koné et Thiago Mendes, tous les 2 suspendus, l'entraîneur brésilien de l'OL devra aussi composer avec l'absence de son capitaine et défenseur Jason Denayer, "le protocole de soin n'étant pas totalement terminé", précise le club rhodanien, sans confirmer la nature de la blessure de l'international belge, qui n'avait déjà pas pris part au dernier match de sa sélection contre l'Ecosse. A noter les nouvelles convocations dans ce groupe du milieu de terrain Maxence Caqueret (19 ans) et du défenseur Melvin Bard (18 ans).