OL - PSG, les compos

Le PSG avec une charnière expérimentale



Le XI pour affronter le PSG en demi-finale de la @coupedefrance ! 🔴🔵 #OLPSG pic.twitter.com/ZUDI8gygO4

— Olympique Lyonnais (@OL) March 4, 2020

Garcia ne change pas une équipe qui gagne

Le PSG tentera ce mercredi soir d’arracher la qualification pour la finale de la Coupe de France. Les Franciliens doivent battre l’OL à l’extérieur et pour cela ils misent notamment sur la paire Edinson Cavani et Kylian Mbappé en attaque. L’Uruguayen est titularisé pour la troisième fois d’affilée, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le mois d’aout dernier.Ce duo sera épaulé par Neymar et Sarabia, qui occuperont les flancs. Et dans l’entrejeu parisien, on retrouvera Idrissa Gueye et Leandro Paredes.Face au BVB, Marco Verratti sera, pour rappel, suspendu.Derrière, le coach parisien a aussi misé sur un axe central assez inhabituel,Sur les côtés, on retrouvera Meunier et Kurzawa, alors que Navas gardera logiquement les buts des champions de France.Côté lyonnais, pas de surprise. C’est l’équipe qui était pressentie pour démarrer qui a été alignée. Rudi Garcia a fait appel à ses hommes forts du moment, dont Moussa Dembélé, le héros de la victoire à l’occasion du derby. Il n’y a qu’un seul changement par rapport à l’équipe qui avait dominé l’ASSE,L’Ivoirien Maxwel Cornet est, pour rappel, forfait pour cette empoignade.Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal - Tousart, Guimarães, Aouar - Toko Ekambi, Dembélé, Terrier.Navas - Meunier, Kehrer, Diallo, Kurzawa - Sarabia, Paredes, Gueye, Neymar - Cavani, Mbappé.