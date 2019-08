OL: Memphis explique les raisons de son échec à Man Utd

Avec seulement 2 buts en 33 matches de Premier League sous le maillot de Manchester United, c'est peu dire que le passage de Memphis Depay chez les Red Devils n'a pas été un franc succès.

Dans un entretien accordé au Mirror, le numéro 11 de l'Olympique Lyonnais est revenu sur cette période : "Mon état d'esprit était différent. J'avais 21 ans quand j'évoluais à United, maintenant j'en ai 25, forcément je suis plus mature", a-t-il expliqué, avant d'évoquer un autre facteur. "Il y a une différence entre le foot français et anglais, c'est la vitesse du ballon. En Angleterre cela va très vite. En Ligue 1, il y a plus de contrôle pour construire le jeu et on est tous plus relâchés pour jouer les uns avec les autres. Je ne sais pas si cette vitesse est nécessaire tout le temps, parce que pour moi il s'agit plutôt d'avoir une bonne technique. Pour autant la Premier League est le championnat le plus dur au monde."

Capitaine de l'OL lors du match de pré-saison contre Arsenal, Memphis Depay devrait a priori avoir énormément de responsabilités cette saison sous les ordres de Sylvinho. De quoi le mettre en lumière pour, peut-être, retrouver la Premier League la saison prochaine.