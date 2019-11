OL-Marçal: « Un réflexe »

Expulsé face à Nice, samedi, pour un coup porté au visage de l’Aiglon Hicham Boudaoui à la manière d’un karatéka, Fernando Marçal a expliqué son geste à l’issue de la rencontre, dans les coulisses du Parc OL.

« C’est un réflexe, je n’ai regardé que le ballon qui montait. Quand le joueur a mis la tête, mon pied était déjà là, souffle le défenseur lyonnais. C’était trop tard, je ne pouvais plus reculer. Je n’ai jamais eu l’intention de toucher son visage. »

Et l’intéressé de s’être montré soulagé après la victoire des siens (2-1). « C’était dur de regarder mon équipe souffrir à dix. Mais l’important, c’est que nous avons gagné notre match. Mes coéquipiers ont été forts et tout le monde est venu parler avec moi après pour me donner des forces, c’est ça une équipe. »