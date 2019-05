OL-Lopes: "Le podium va se jouer jusqu’à la dernière journée"

Tenu en échec par Lille (2-2), dimanche soir lors de la 35e journée de Ligue 1, Lyon a pratiquement dit au-revoir à la deuxième place du classement. Les Gones regardent plutôt derrière puisque Saint-Etienne, quatrième, n'a qu'un point de retard sur l'OL.

"On entame bien le match et on fait une bonne première mi-temps, a réagi Anthony Lopes au micro d'OL TV. Malheureusement, on rate l’entame de deuxième. Le podium va se jouer jusqu’à la dernière journée. A nous de tout faire pour faire trois sur trois."