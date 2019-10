OL: L’appel d’Aulas aux supporters

Bien conscient que le choix de Rudi Garcia pour succéder à Sylvinho sur le banc lyonnais ne fasse pas l’unanimité parmi les supporters des Gones, le président Aulas en appelle à l’union sacrée ce vendredi, à la veille de la réception de Dijon au Parc OL.

"Je voudrais lancer un nouvel appel. Il faut absolument que samedi, nous soyons tous derrière cet Olympique Lyonnais nouvelle version. Les joueurs sont des humains. Ils craignent tout ce qui est lié à des insultes ou à des menaces. Il faut les encourager. On peut dire qu’on n’est pas content avec ce derby perdu. Je suis le premier à être excédé. C’est pour ça qu’on a réagi en quelques jours. Mais il faut que les groupes de supporters soient derrière cette équipe", clame le patron rhodanien sur l’antenne d’OLTV.

"Je suis persuadé que si tout le monde est derrière cette équipe, on va avoir une deuxième partie de championnat, avant le 31 décembre, qui nous permettra de faire des acquisitions en décembre mais surtout de nous retrouver dans la peau d’un Olympique Lyonnais que nous aimons tous, poursuit ‘JMA’. Il ne faut pas donner plus de chances à Dijon qu’il ne le mérite. C’est à l’Olympique Lyonnais qu’il faut donner sa chance de pouvoir l’emporter. C’est mon ultime conviction et ce que je demande aux supporters qui viendront au stade samedi après-midi."