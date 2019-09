OL: En 3-5-2 contre le PSG ?

Sylvinho pourrait une nouvelle fois innover contre le PSG ce dimanche (21h), en clôture de la 6e journée de Ligue 1.

Selon L'Equipe, le technicien brésilien aurait préparé un schéma un 3-5-2 ce vendredi à l'entraînement. Une défense à 3 renforcée avec Andersen, Denayer et Marcelo, plus Dubois et Koné sur les côtés. Une manière de contrer les joueurs offensifs parisiens, très en forme contre le Real Madrid ce mercredi (victoire 3-0).

Pour l'animation offensive, un trio composé d'Aouar, Mendes et Reine-Adélaïde serait chargé de mettre sur orbite le duo Dembélé-Depay.