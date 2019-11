OL: Dubois revient sur la gifle de Benedetto

Présent a Clairefontaine à l’occasion du rassemblement des Bleus en vue des deux matches de qualification pour l’Euro 2020 face à la Moldavie et en Albanie, Léo Dubois est revenu pour Eurosport sur son actualité lyonnaise et en particulier sur la rencontre perdue face à l’Olympique de Marseille (2-1), dimanche.

Un choc marqué par une gifle donnée par Mario Benedetto à l’international tricolore alors que Dimitri Payet s’apprêtait à tirer le penalty et qui n’a valu qu’une simple réprimande à l’Argentin. "Est-ce qu'il devait être expulsé ? Je ne sais pas… C'est un fait de jeu, l'arbitre a pris sa décision, c'était sans doute la bonne sur le moment. Il (l'arbitre) a pensé qu'il devait faire ça à ce moment-là, donc je n'ai pas envie de revenir là-dessus, c'est du passé", a commenté le défenseur latéral, évacuant par ailleurs les critiques apparues sur les réseaux sociaux: "C'est normal que les gens parlent et disent leur sentiment, mais ça me passe au-dessus."