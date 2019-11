OL : Coup dur pour Aouar

Chez les Espoirs, Houssem AOUAR (O. Lyonnais) est remplacé par Imran LOUZA (FC Nantes) et Dimitry BERTAUD (Montpellier HSC) est remplacé par Illan MESLIER (Leeds United) pic.twitter.com/0EXyoK7rzQ

Memphis Depay absent pour cause de blessure, Jeff Reine-Adélaïde remplacé dès la pause dans le cadre d’un choix tactique puis… Houssem Aouar sorti sur blessure peu avant l’heure de jeu : dimanche soir, à Marseille (2-1),. Et le club rhodanien devrait se passer de son numéro 8, qui montait en puissance ces dernières semaines, pour au moins une rencontre. Touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche, le milieu des Gones manquera en effet entre deux et quatre semaines de compétition, comme l’indique L’Equipe. Sa participation à la réception de Nice, le 23 novembre après la trêve, est donc très incertaine. Même chose pour la rencontre face au Zenit quatre jours plus tard, décisive pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.