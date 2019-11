OL : Avec Mapou Yanga-Mbiwa à Strasbourg, sans Memphis Depay ou Houssem Aouar

Cherki absent, Mapou Yanga-Mbiwa dans le groupe

Rudi Garcia a dû bricoler pour construire un groupe compétitif pour affronter Strasbourg. Martin Terrier, qui avait été contraint de déclarer forfait face au Zénith Saint-Pétersbourg (0-2), mercredi en Ligue des champions,Mais le coach des Gones doit tout de mêmeà l’image de Memphis Depay (cuisse), Houssem Aouar (ischio-jambiers) et Thiago Mendes (mollet), alors que Marçal est suspendu.Déjà convoqué mais non retenu sur la fiche de match,qui n'a plus joué avec l'OL depuis le 13 décembre 2017,Le défenseur prend la place de Jason Denayer, que Garcia a placé dans la liste des milieux de terrain. Du côté des jeunes de l’OL, Rayan Cherki n’est pas convoqué, contrairement à ses coéquipiers Maxence Caqueret et Amine Gouiri, tous deux dans le groupe de ce week-end.