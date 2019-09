OL-Aulas: "On fera le point après le derby"

Alors que l’OL reste sur une série improbable de six matches sans victoire en championnat, le président Jean-Michel Aulas tient visiblement à calmer le jeu, ce dimanche, dans une interview accordée à L’Equipe.

"On est lancé sur une série de trois matches. Et il faut aller au bout de ces trois matches. Malgré la défaite, notre dernière rencontre a fait apparaître certaines choses qui vont dans le bon sens. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore qu'au début de saison. C'est pour ça que j'ai trouvé certaines critiques très dures. Certains estiment que la situation de Sylvinho et Juninho est inéluctable. Je ne pense pas que ça soit le cas. On doit se donner les moyens de réagir à Leipzig mercredi puis lors du derby à Saint-Étienne dimanche", juge le patron rhodanien.

Assurément, le résultat du derby pèsera lourd dans le verdict. "Prendre des décisions trop vite, ce n'est pas dans les habitudes de l'institution. J'ai demandé à Juninho et Sylvinho de se rapprocher encore plus. […] On fera ensuite le point après le derby. Mais j'ai déjà la conviction qu'il va se passer quelque chose de positif lors des deux prochains matches."