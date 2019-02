OL: Aulas évoque la retraite

Président de l’OL depuis 1987, Jean-Michel Aulas fêtera le 22 mars prochain ses 70 ans. Aussi l’intéressé s’interroge-t-il sur sa retraite, dans un entretien accordé au Figaro.

"J’ai plus de 2 000 matches à mon actif, j'aimerais bien qu'on ne parle pas de dix ans mais de cinq ans (pour sa retraite, ndlr). Je l'ai dit, ça fait sourire, mais dans cinq ans j'espère qu'on aura gagné une coupe d'Europe. Je ne veux pas lâcher avant d'avoir remporté la Ligue des champions. On en a gagné quelques-unes chez les filles (cinq fois la C1) et le Graal serait de remporter les deux en même temps chez les garçons et les filles."

Et de conclure: "L’avenir, je le prépare. On a déjà en interne des équipes pertinentes. Soixante-quinze ans, c'est un bel âge pour une sortie…"