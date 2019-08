OGC Nice: Le rachat du club acté cette semaine ?

Si Nice a idéalement entamé la saison de Ligue 1 avec deux victoires en deux matches, les Aiglons attendent toujours du renfort au mercato. Mais les dossiers transferts restent bloqués par le rachat du club par Ineos qui n'est pas encore officialisé.

La présidente de l'Autorité de la concurrence s'est montré rassurante dans un tweet posté ce mardi. "L'instruction du rachat de l'OGC Nice par Ineos se poursuit à un rythme très soutenu et pourrait aboutir dans les tout prochains jours (avant la fin de la semaine), écrit Isabelle de Silva. L'ADLC s'attache à examiner les rachats dans le délai toujours le plus court possible".

Le club azuréen pourrait ainsi passer à l'offensive dans son recrutement avant la date limite des transactions, fixée au 2 septembre.