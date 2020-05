Nîmes va lever l’option d’achat pour Benrahou

Nîmes veut aussi conserver Nolan Roux

Recruté en prêt par le Nîmes Olympique cet hiver dans le but d’animer un secteur offensif en grande difficulté lors de la première partie de saison (seulement 12 buts inscrits sur la phase aller), Yassine Benrahou a parfaitement réussi sa mission en délivrantsous le maillot des Crocodiles. Des performances qui ont séduit les dirigeants nîmois qui vont lever l’option d’achat pour le joueur appartenant aux Girondins de Bordeaux, d’après les informations de RMC.pour le jeune joueur, et le Nîmes Olympique va bel et bien lever cette option. Le joueur de 21 ans devrait signerdans le Gard. Et cette arrivée pourrait entraîner d’autres mouvements. Nolan Roux, lui aussi arrivé au club en janvier, devrait également continuer son aventure dans le sud de la France. Bénéficiant d’une belle complicité sur le terrain avec Yassine Benrahou, le joueur de 32 ans s’est montré très précieux dans ses déplacements et son positionnement au cœur des défenses adverses, en inscrivant 2 buts en 7 matchs de championnat cette saison.