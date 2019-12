Nîmes : Par respect pour les fans, Bernardoni s'interdit « d'avoir les écouteurs en sortant du bus »

Paul Bernardoni (22 ans) ne fait rien comme les joueurs de sa génération. Lors d'un entretien au Parisien, le gardien du Nîmes Olympique s'est dit être « né vingt ans trop tard ». Ses goûts musicaux ? Pas de rap mais de la variété française. Autre différence avec les joueurs de son âge, le portier n'arrive jamais au stade avec de la musique dans les oreilles. « Je déteste cela. Je comprends que certains en aient besoin pour leur concentration mais moi, je m'interdis d'avoir les écouteurs en sortant du bus », a-t-il rapporté au quotidien francilien. « C'est une question de respect », se justifie-t-il : « On fait un métier public et quand on croise des gens, on doit pouvoir les entendre. Je ne supporterais pas de rater un gamin qui me demande un autographe à cause de ma musique. »





Voici des paroles qui devraient redonner le sourire aux supporters nîmois. Ces derniers vont devoir compter sur un grand Bernardoni pour échapper à la Ligue 2. 19e de Ligue 1 avec cinq points de retard sur le barragiste, Amiens, les Crocos sont en danger.