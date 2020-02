Nîmes - OM / Ligue 1 (j27) : Marseille doit rebondir

Après une série d'invincibilité de 14 matchs (11 victoires et 3 nuls), l'Olympique de Marseille a subi sa seconde défaite de la saison à l'Orange Vélodrome face au FC Nantes ( 1-3 ) lors de la dernière journée de championnat. Une victoire ce vendredi soir permettrait aux hommes de Villas Boas de renouer avec la victoire afin de consolider sa place de dauphin derrière le PSG. Les Olympiens devront néanmoins se méfier du Nîmes Olympique, qui reste sur une bonne dynamique (4 victoires sur les 5 derniers matchs de Ligue 1) malgré sa défaite face au Stade Rennais lors de la 26e journée. Fort d'un recrutement réussi, les crocodiles espèrent réitérer la performance de la saison dernière face à l'OM (3-1), en l'emportant de nouveau vendredi soir au stade des Costières.

Les stats à connaitre (avec Opta)

• Marseille est invaincu lors de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), mais n’a plus fait la passe de 8 hors de ses bases dans l’élite depuis octobre 2015-mars 2016 (11).• Dario Benedetto a marqué 6 buts à l’extérieur en Ligue 1 cette saison, seuls Moussa Dembélé (9), Kylian Mbappé (7) et Neymar (7) font mieux• Marseille n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (11 victoires, 3 nuls), mais c’était le dernier en date contre Nantes le 22 février (1-3). Il faut remonter à janvier février 2019 pour voir les Phocéens perdre 2 matches de suite en L1 (2).• Nîmes a perdu 6 de ses 7 dernières rencontres de Ligue 1 face à Marseille (1 succès), soit autant que lors des 17 précédentes (7 succès, 4 nuls).• Après sa victoire 3-1 au stade des Costières la saison passée, Nîmes a l’occasion d’enchaîner 2 succès consécutifs face à Marseille à domicile en Ligue 1 pour la 1ère fois depuis août 1973-novembre 1974 (2 également).• Nîmes a marqué plus de points en 8 matches de Ligue 1 en 2020 (15) qu’en 18 avant ça cette saison (12).• Nîmes a inscrit 6 buts grâce à ses joueurs recrutés lors du mercato hivernal en Ligue 1 (Yassine Benrahou 2, Nolan Roux 2 et Moussa Koné 2), plus que toute autre équipe en L1.