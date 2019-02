Nîmes frappe fort

Ils n'ont décidément pas froid aux yeux, ces Nîmois. Et sûrement pas Téji Savanier qui, face à Dijon ce vendredi soir, n'a pas hésité à prendre sa chance de près de 40 mètres. Son lob flottant, à la Nabil Fekir, a surpris Bobby Allain et a permis aux Crocos d'ouvrir le score sur l'une de leurs premières occasions (1-0, 28e).

L'un des buts de l'année, assurément, même si le second but gardois n'est pas mal non plus. Alors que la seconde période, certes ouverte, avait été marquée par une certaine maladresse dans l'avant-dernière passe et la finition, Antonin Bobichon, déjà auteur d'un lob subtil à Nantes (2-4) dimanche dernier, a cette fois nettoyé la lucarne du but dijonnais, en puissance (2-0, 84e). Et voilà Nîmes qui se hisse au 9e rang pendant que le DFCO, à l'arrêt (3 défaites de suite), voit la zone rouge se rapprocher.

"On se rapproche un peu plus du maintien, c'est une bonne soirée pour nous, savoure Bobichon au micro de beIN SPORTS. Il ne nous reste plus beaucoup de points à prendre. Notre public est toujours là pour nous et nous donne beaucoup de force à domicile. On est un très bon groupe, on s'entend très bien et ça nous aide à nous surpasser. Il faut aller chercher des victoires pour terminer le plus haut possible, on ne va pas se gêner."