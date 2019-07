Nice-Vieira: "Je n'ai pas l'intention d'aller voir ailleurs"

L'OGC Nice reprend le chemin de l'entraînement ce lundi. L'occasion pour Patrick Vieira de faire un point sur la situation du club, et sur son avenir personnel. "J'ai toujours été clair. Je suis ici sur le long terme. Je ne regrette pas ma décision d'être venu ici, et je n'ai pas l'intention d'aller voir ailleurs", a-t-il indiqué. Une affirmation claire, qui contraste avec la potentielle reprise du club par Jim Ratcliffe, le milliardaire anglais. "Ma réflexion ne changera pas, même s'il y a un changement de propriétaire. Je vais continuer de travailler avec Gautier Ganaye, Gilles Grimandi ou encore Matthieu Louis-Jean, jusqu'à ce qu'on me dise autre chose", a ajouté le champion du monde 1998. Les Niçois attaqueront la Ligue 1 à domicile, contre Amiens, le 10 août prochain.