Nice s'offre encore l'OL

Nice a dominé l’OL ce dimanche soir en match de clôture de la 24e journée de Ligue 1. Les Aiglons, qui avaient déjà pris le dessus sur les Gones à l'aller, se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un penalty transformé par Walter après une faute de Ndombele sur Ganago dans la surface (69e). Le Gym remonte ainsi au septième rang, à hauteur de Montpellier, quatrième, de Marseille et de Saint-Etienne. Le tout à six points du podium et de cette troisième place occupée par Lyon, désormais distancé de six longueurs par le Losc.