Nice-Saint-Maximin: "Je prône la défense debout"

A l'occasion d'une longue interview accordée aux journalistes de L'Equipe, Allan Saint-Maximin a balayé l'actualité de l'OGC Nice en particulier et de la Ligue 1 en général. Interrogé sur la polémique après la blessure Neymar, qui a réveillé un débat sur la façon dont on doit arbitrer un match, l'ailier azuréen a abondé dans le sens du Brésilien et du Paris Saint-Germain.

"Il faut les protéger (les artistes, ndlr). Le foot est un plaisir, a-t-il répondu. Je comprends que certaines attitudes ou certains dribbles puissent énerver les défenseurs mais cela fait partie du foot. Je prône la défense debout. Quand tu en viens à tacler au niveau de la cheville ou du genou, cela devient méchant et cela touche l'intégrité du joueur."

Egalement questionné sur son attrait pour les statistiques individuelles, Saint-Maximin a par ailleurs lâché: "Savoir que je suis parmi les meilleurs dribbleurs d'Europe en pourcentage de dribbles réussis montre que je suis pointu dans ce domaine. (...) On ne se refait pas : jeune, j'étais fan de Robinho, Ronaldinho, tous les Brésiliens, et Zidane, évidemment."