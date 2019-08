Nice prend l'OL comme modèle

Depuis l'officialisation du rachat par Ineos, l'OGC Nice a mis la main au portefeuille, et fait revenir Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier.

Respectivement nommé président et directeur du football, les deux hommes se sont confiés sur le nouveau virage que prenait le club azuréen, dans les colonnes de l'Equipe. "On en prendra pas Lille ou un autre comme exemple. Si je devais citer un modèle, ce serait plus Lyon dans sa capacité à développer des jeunes joueurs, qu’ils aient été recrutés ou issus de leur Académie – qui a montré qu’elle était capable de former des joueurs de très haut niveau. Un aspect que Nice n'a pas encore développé, a déclaré Julien Fournier. Quand on voit Kasper Dolberg, il est jeune et expérimenté. On a un mercato qui aura duré quinze jours, donc il n’y aura pas d’enseignements à tirer sur les profils."

Avec les recrutements de Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice, Adam Ounas et Stanely Nsoki, Nice a déjà montré que son projet sportif s'oriente vers les jeunes à fort potentiel.