Nice: Pour Vieira, "Monaco n’est pas à sa place"

Dix-neuvième du classement avant de recevoir Nice, mardi soir (21h) lors de la 7e journée de Ligue 1, Monaco représente malgré tout une menace pour les Aiglons. "Ils sont dans une période un peu compliquée mais c’est une équipe qui, par rapport à son effectif, n’est pas à sa place, a affirmé l’entraîneur de l’OGCN, Patrick Vieira, en conférence de presse. Il faut mettre le classement de côté. Monaco est une grande équipe du championnat avec de fortes individualités. Nous, on doit être concentrés sur le talent qu’il y a sur le terrain, et non sur le classement."