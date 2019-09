Nice pense avoir trouvé le voleur de montre

Suite et sans doute bientôt fin de l'affaire Kasper Dolberg à Nice. Il y a une dizaine de jours, l'attaquant danois, recrue vedette du club azuréen cet été, avait eu la désagréable surprise de ne pas retrouver sa montre, volée dans le vestiaire. Cela n'avait pas empêché l'ancien joueur de l'Ajax, qui avait porté plainte contre X, de continuer à faire son travail, et même de marquer face à Dijon le week-end dernier.

A Nice, on pense avoir trouvé le coupable. Le jeune attaquant Lamine Diaby-Fadiga est fortement suspecté et, bien qu'il reste présumé innocent à ce stade de l'affaire, il devrait être licencié par son club formateur, indique L'Equipe. D'après plusieurs témoignages recueillis par le quotidien, le joueur aurait présenté ses excuses à son coéquipier, sans lui restituer la montre, estimée à 70 000 euros, qui aurait déjà été revendue.

Diaby-Fadiga avait fait été lancé dans le grand bain en Ligue Europa 2017, par Lucien Favre, alors qu'il n'avait que 16 ans. En 2018-2019, il était apparu à six reprises en Ligue 1, sous les ordres de Patrick Vieira. Cette saison, il n'a pas encore joué, victime d'une blessure à la cheville en avril dernier, et il venait tout juste de faire son retour à l'entraînement parmi les professionnels. International U16, U17 et U18 avec les Bleus, Lamine Diaby-Fadiga a le profil d'un joueur à forte valeur marchande. Cela ne devrait pas suffire pour qu'il conserve une place dans l'effectif niçois.