Nice-Lyon, le top des joueurs passés par les deux clubs

Hugo Lloris

Daniel Bravo

Hatem Ben Arfa

Alassane Pléa

Loïc Rémy



Formé à Nice, où il va débuter en Ligue 1 en octobre 2005 avant de rejoindre Lyon à l’été 2008, Hugo Lloris, qui évolue depuis bientôt huit ans à Tottenham, est le seul champion du monde de cette liste. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du capitaine des Bleus de Didier Deschamps. Un portier qui s’était donc révélé dans son club formateur puis avait explosé à l’OL, devenant un titulaire indiscutable en équipe de France. Avec la suite que l’on sait.Comme Lloris, Daniel Bravo a débuté très jeune (17 ans) avec les Aiglons, en 1980. Et il aura ensuite beaucoup bourlingué (Monaco, de nouveau Nice, PSG puis Parme) avant de s’engager, en 1998, à l’Olympique Lyonnais. En une petite saison, l’ancien attaquant reconverti milieu de terrain, gêné par des blessures, n’y aura pas laissé un souvenir impérissable. Au contraire du Gym, où le champion d’Europe 1984 terminera sa carrière sur un deuxième et dernier retour à l’aube de l’an 2000, en deuxième division.Enfant prodige du football français que Lyon avait réussi à arracher à la concurrence après son passage remarqué à Clairefontaine, Hatem Ben Arfa ne s’est jamais totalement accompli chez les Gones (2004-2008), même s’il a pu s’y construire un palmarès. Des années plus tard et après une expérience anglaise en demi-teinte en Angleterre (Newcastle puis Hull), il allait vivre la meilleure saison de sa carrière avec l’OGCN (17 buts en 34 matchs en 2015-2016) et devenir le chouchou du public niçois.Ancien coéquipier des champions du monde Nabil Fekir et Corentin Tolisso au centre de formation de l’OL, Alassane Pléa, utilisé avec parcimonie lors de ses débuts lyonnais (2012-2014), a dû s’exiler pour réussir, à son rythme. D’abord prêté quelques mois à Auxerre, il va se révéler progressivement à Nice (2014-2018). Une aventure azuréenne que l’attaquant terminera très fort (16 buts en 2017-2018), avant d’être transféré à Mönchengladbach et découvrir l’équipe de France.A l’instar de Pléa, Rémy, qui évoluait dans le groupe lyonnais alors que le club rhodanien raflait encore tout sur la scène nationale (2006-2008), a lui aussi dû partir pour s’affirmer. A Lens, et surtout à Nice, où il aura signé deux des plus belles saisons de sa carrière (30 buts entre 2008 et 2010). Et c’est avec les Aiglons que cet attaquant sera appelé pour la première fois chez les Bleus. S’il a confirmé dans la foulée à Marseille, la suite sera plus compliquée, avec quatre clubs anglais et deux clubs espagnols en cinq ans, avant son arrivée à Lille la saison dernière.