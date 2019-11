Nice: Deux bonnes nouvelles pour Vieira

L'OGC Nice ne réussit pas un premier tiers de saison des plus encourageants, puisque le Gym a concédé 6 défaites en 12 rencontres de championnat. Mais les Aiglons ont mis fin samedi dernier, au détriment de Reims (2-0), à une série de cinq rencontres de rang sans victoire. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Patrick Vieira a enregistré ce mardi deux retours d'importance à l'entraînement.

En effet, Adam Ounas et Stanley Nsoki ont pu participer à la séance du jour, après un peu plus d'un mois passé à l'infirmerie. L'ancien Bordelais et l'ex-Niçois pourraient être disponibles vendredi prochain, pour la réception des Girondins en ouverture de la 13e journée du championnat de France.