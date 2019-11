Nice-Cyprien: "Un double sentiment"

Après son succès face à Reims (2-0) le week-end dernière, mettant un terme à une série de six matches sans la moindre victoire, Nice a dû se contenter du point du match nul face à Bordeaux (1-1), vendredi soir en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. A l’issue du match, Wylan Cyprien était partagé entre la déception de laisser filer deux points à domicile et la satisfaction d’enchainer sur un résultat positif.

"On a ouvert le score et on était bien dans le match. L'égalisation nous a fait un peu de mal au moral. Quand on regarde l'ensemble du match, ils ont eu pas mal d'occasions et ils auraient pu aussi nous faire très mal. Donc c'est un double sentiment ce vendredi soir. On est déçu d'avoir perdu deux points mais on est content d'en avoir gagné un, d'avoir aussi retrouvé de la fougue, de l'énergie et de la combativité, d'avoir répondu présent dans les duels. On retrouve de la confiance. Tout n'a pas été parfait certes mais n'oublions pas que Bordeaux est une très belle équipe", a ainsi déclaré le milieu de terrain azuréen dans des propos relayés par Nice-Matin.