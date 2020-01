Neymar, Tuchel... Les principales réactions après Lille-PSG

Neymar (attaquant du PSG, Canal +) : « Je suis très content, très heureux d'aider l'équipe à jouer de cette manière, en marquant des buts et en faisant des passes décisives. Comme j'ai dit sur le terrain, je sais ce que je dois faire. Je suis à 100%, je suis concentré sur le PSG cette saison et je pense qu'on va faire de grandes choses. Oui, je pense que je suis dans ma meilleure forme, dans la meilleure phase de ma saison, je suis très content et très heureux. Je me sens bien et j'espère que moi, mais aussi toute l'équipe, on pourra faire notre mieux. (sur Kobe Bryant, ndlr) J'ai été voir les messages sur les réseaux sociaux à la mi-temps, j'ai vu que Kobe est mort et c'est une grande tristesse pour le monde du sport et pour nous tous, pas seulement les fans de basket mais aussi pour tout ce qu'il a fait pour le sport. Je le connaissais et j'ai fait cette célébration pour lui, avec son numéro. J'espère qu'il va reposer en paix. »



Thomas Tuchel (entraîneur du PSG, Canal +) : "Icardi ne marque pas de buts mais il travaille de façon formidable. Il ferme des espaces pour nous, il est notre premier défenseur et il travaille dur. Il doit rester confiant, les occasions vont venir. C'est comme ça par moments, c'était aussi un peu difficile aujourd'hui pour Kylian de marquer. Des matches comme ça arrivent, c'était possible d'en marquer plusieurs. Mais Mauro travaille bien et je suis confiant. (Sur Dortmund, ndlr) C'est une équipe super forte et ils sont encore plus forts désormais avec lui. Je pense qu'ils vont acheter encore des joueurs et j'ai l'impression qu'ils sont plus forts que durant la première partie de saison. Cela va être difficile mais c'est trop tôt maintenant, on va faire une petite célébration et ensuite on pense à Pau, pas à Dortmund. »



Christophe Galtier (entraîneur de Lille) : " Évidemment qu'il y a un écart entre les deux équipes. Ce soir, il nous a manqué un peu de personnalité à l'approche de la surface adverse pour finir nos actions. Je ne pense pas que le match de mardi ait eu une incidence physique. C'est juste que pour récupérer le ballon contre ce genre d'équipe, ça demande beaucoup d'efforts. On a eu du déchet technique à l'approche de la surface adverse. "