Neymar (PSG) revient sur son magnifique coup franc contre Montpellier

Bousculé en Ligue 1 à Montpellier samedi soir, le PSG s'en est remis au talent de ses stars et notamment de Neymar pour remporter un succès de haute lutte. Le Brésilien a joué les artificiersL'international auriverde est revenu sur cette sublime inspiration au terme du match :« C’était un match très difficile, mais on a réussi à faire une bonne seconde période. La victoire est importante.. C’est un beau but qui a aidé l’équipe », a dit le joueur brésilien au micro de PSG TV. À noter qu'il s'agit du 23e coup franc de la carrière de l'ancien joueur du Barça d'après les chiffres du média brésilien UOL Esporte.